Governo realiza o lançamento da Campanha Sinal Vermelho em Cruzeiro do Sul

Na manhã desta segunda-feira 14, a Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres (SEASDHM) esteve em Cruzeiro do Sul, na companhia da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp) para realizar o lançamento da Campanha Sinal Vermelho no município.

A campanha busca combater e prevenir a violência contra a mulher no estado do Acre, instruindo funcionários de órgãos e estabelecimentos como farmácias, restaurantes e bares. A Lei Estadual nº 3.736 reforça que o ato de uma mulher apresentar um X vermelho desenhado na palma da mão, sinaliza uma denúncia silenciosa de violência doméstica.

A titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, valoriza a disseminação de informações por meio de campanhas como essa: “Essa é uma ação afirmativa que busca evidenciar essa problemática para todos e desnaturalizar a violência. Esse trabalho harmonioso entre as secretarias é um reflexo do alinhamento do governo Gladson Cameli, que procura proporcionar o melhor para sua população”.

Ana Paula esclarece: “Iremos orientar os estabelecimentos para que quando uma mulher discretamente apresentar sua mão marcada com um X, o atendente irá recolher seus dados e repassar para o 190, para que, então, seja feita uma investigação minuciosa”.

A delegada Mardhia El-Shawwa, secretária adjunta da Sejusp, explica: “Buscamos estabelecer essa política, por meio da prevenção. Acreditamos que trazendo a temática à tona, podemos discutir mais e diminuir os índices de feminicídio. Essa é uma política pública para toda a nossa sociedade, em busca de dar um basta na violência doméstica”.

Ela prossegue relatando as adversidades encontradas: “Temos em mãos um grande desafio, por se tratar de um crime que ocorre no âmbito familiar, onde mulheres sofrem dentro da própria casa, pelas mãos daqueles que deveriam protegê-las”.

Trabalho em Harmonia

No evento, foi reforçado o papel desempenhado pelo município, em parceria com o Estado, principalmente na promoção de políticas públicas voltadas às mulheres no interior, o que pode ser feito por meio dos Organismos de Política para Mulheres (OPM).

Cruzeiro do Sul conta com o apoio oferecido por Sergiane Silva, OPM do município, que durante sua participação no lançamento da campanha expressou: “É com grande honra que desenvolvo um importante trabalho, na primeira gestão, que busca executar ações como essa para as mulheres”. Ela explica que se trata de um trabalho conjunto, munido de uma rede de apoio que busca atender todas as mulheres da região do Juruá.

Beth Cameli, presidente da Casa Maria Madalena, esteve presente no lançamento da campanha, onde foi reforçada a importância de incluir a participação de pessoas idosas em eventos como esses, que dialogam com a sociedade em geral.

Ela conclui com o seguinte pensamento: “O mundo ideal seria aquele em que homens e mulheres vivessem em harmonia, sem a necessidade de ações como essa. Mas, infelizmente, temos grandes números de violência que reforçam a necessidade da aplicação de boas políticas públicas”.