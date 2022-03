Governo realizará estudo de viabilidade para ampliar rede de água em Tarauacá

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa), iniciará na próxima terça-feira, 22, um estudo de viabilidade para obra de ampliação da rede de distribuição de água em Tarauacá, atendendo moradores dos bairros da Praia, Triângulo e Beco da Garagem.

Por meio da verificação, será possível identificar a melhor maneira de realizar o abastecimento, o tamanho exato da nova rede e quantas famílias serão beneficiadas. “O levantamento dever estar concluído ainda em março, quando então será possível a elaboração dos projetos de execução e orçamentário, para realizar a intervenção”, informou o diretor-presidente do Depasa em exercício, Ítalo Lopes, durante reunião com vereadores do município, nesta quinta-feira, 17.

Na avaliação do vereador Manoel Monteiro, foi uma agenda bem positiva. “Saímos com boa expectativa, para atender mais de 200 famílias. Temos aqui as assinaturas que comprovam essa necessidade. Este é o momento de dar as mãos para levar água às pessoas que precisam”, enfatizou.

Ainda para ampliar o serviço de abastecimento de água em Tarauacá, o Depasa já realizou estudo e apresentou projeto para ampliação da rede do bairro Ipepaconha. Atualmente, a autarquia, responsável pelo serviço de abastecimento de água no interior do estado, trabalha na captação dos recursos necessários à execução da obra.

As ações para atender melhor os usuários do Depasa no município contemplaram também serviços de manutenção preventiva e melhorias nas estruturas físicas. A bomba da captação recebeu manutenção. E, com recursos próprios, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura, realiza obra de reforma da unidade administrativa e da estação de tratamento de água (ETA).