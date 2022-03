Gracyanne Barbosa abre o jogo sobre plástica no rosto

A musa fitness Gracyanne Barbosa comentou, em entrevista ao GShow, se passou por um algum procedimento recente no rosto. A morena publicou uma série de fotos em suas redes sociais e internautas apontaram uma mudança na sua face.

Gracy publicou fotos em que aparece loira e com o rosto diferente, o que gerou rumores de que ela teria passado por plásticas na face.

“Acho que ficou diferente por conta do cabelo, que era lace (tipo de aplique). Além disso, essas fotos já têm um tempinho. Até fiz umas injeções no rosto para afinar, mas foi no ano passado e foi bem antes dessa foto. Agora não tem nada, não”, disse ela.

Este é o quarto ano que Gracyanne será rainha do camarote Rio Praia. A musa fitness de 38 anos deixou o posto de rainha de bateria da União da Ilha em novembro do ano passado.