Homem mata pai a golpes de foice por causa de R$ 2 em Alagoas

Um homem de 49 anos foi preso após matar o próprio pai com facadas e golpes de foice por causa de R$ 2 na cidade de Viçosa, em Alagoas. De acordo com o delegado Igor Diego Vilela, da Polícia Civil de Alagoas, o homem pediu o dinheiro ao pai e recebeu uma negativa dele no último sábado (26), o que motivou o crime.

“O filho ficou extremamente chateado e agressivo, pegou a foice e a faca e desferiu vários golpes contra o pai, que veio a óbito em frente da própria casa”, contou em vídeo publicado nas redes. O homem assassinado tinha 85 anos.