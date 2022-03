Horóscopo mensal: veja as previsões dos signos em março de 2022

Áries

Foto/CAPRICHO

O alinhamento dos planetas Vênus e Marte atua significativamente na vida do Signo de Áries a partir do dia 7, desencadeando um fluxo de energias apaixonadas no que diz respeito às ambições e metas. É como se uma injeção de adrenalina fosse aplicada, permitindo entusiasmo e aproximando você de uma galera também pronta para compartilhar as metas apaixonadas! Março de 2022 se trata, portanto, de um mês de intensa socialização. Só não esquece da pandemia, beleza?

A última semana acrescenta Saturno no alinhamento, sugerindo fortalecimento de compromissos com aquela pessoa especial. A lunação de março ocorre na noite do dia 2. Isso significa que neste mês você também poderá desenvolver melhor o conhecimento daqueles elementos de sabotagem que existem na sua vida, sabe? Internos ou externos.

O que, dentro de você, impede o fluxo do desenvolvimento? No fim de março, muitas pessoas de Áries fazem aniversário. Por isso, não deixe de checar sua Revolução Solar aqui, que é o Mapa do seu aniversário com as previsões para o próximo ano.

Touro

Foto/CAPRICHO

A primeira quinzena de março é marcada por uma tensão entre os planetas Saturno e Urano, que afeta especificamente o Signo de Touro. Há uma contradição no ar, uma treta que envolve as necessidades pessoais de mudanças radicais e as cobranças com relação à escola, no sentido de manter tudo mais convencional.

A partir do dia 7, o alinhamento entre Vênus e Marte aumenta a vontade de crescer. Há um desejo de fazer e acontecer, ainda que existam pessoas ou questões burocráticas atrapalhando o livre fluir das ideias criativas. A Lua Nova do mês ocorre na noite do dia 2, afetando especificamente as amizades. Você sabe como usar as fases da Lua? Veja aqui!

Março é um ótimo mês para fazer novos amigos, mas não significa que você terá que se afastar dos mais antigos. Tem mais a ver com incorporar gente nova! Essas pessoas não necessariamente se afinarão com os seus amigos de longa data, mas isso não é nada que não dê para resolver com alguma diplomacia.

Mas toma cuidado com oscilações emocionais nos dias 7, 8, 14, 15, 21, 22 e 28, viu? Nessas datas, Lua e Urano formam ângulos poderosos, porém tensos, que sugerem imprevistos e acontecimentos que perturbam a rotina.

Gêmeos

Foto/CAPRICHO

O mês de março tende a ser maravilhoso para o Signo de Gêmeos que conseguir colocar o pé na estrada! Isso vem desde fevereiro e se prolonga pelo terceiro mês de 2022, graças ao alinhamento entre Vênus e Marte a partir do dia 7. Viagens tendem a tomar a forma de aventuras divertidas, viu?

É um mês também marcado por intensas discussões políticas, religiosas ou ideológicas. Podem rolar brigas, mas não é nada que se configure como exagerado ou ameaçador.

Março costuma ser um mês interessante para oportunidades na vida escolar de Gêmeos, mas em 2022 isso tem um gosto ainda melhor, por causa da presença de Júpiter, que se alinha com o Sol na primeira quinzena. A oportunidade para o seu crescimento é imensa, com chances de convites e portas interessantíssimas que se abrem. Atenção para os cinco primeiros dias do mês e para os contatos que despontarem com a Lua Nova, que ocorre dia 2.

De 11 a 27 de março, Mercúrio entra em cena, favorecendo reuniões. Tempo de ajudas mútuas na escola, contatos novos e estudos específicos que melhoram as chances na carreira.

Câncer

Foto/CAPRICHO

Em março de 2022, a primeira semana ainda traz as qualidades apaixonadas da união dos planetas Vênus e Marte, estimulando a vida afetiva do Signo de Câncer. A partir do dia 7, o alinhamento desses planetas passa a estimular mais ainda esses impulsos. Então, #AlôContatinho!

Os primeiros 20 dias são também excelentes para viagens, por causa do alinhamento do Sol com Júpiter. Mas não se esquece da pandemia, tá? Deste modo, março tende a ser bastante divertido! Só toma cuidado com as economias, pois há a tendência de você sair gastando o que tem e o que não tem.

A Lua Nova de março ocorre no dia 2 e pode estimular você a buscar experiências espirituais e filosóficas. Momento ótimo para cursos, estudos, leituras, para participar de grupos cujos ideais sejam elevados, etc. A busca por um sentido para a própria vida é a tônica do mês!

A partir do dia 21, o ciclo astrológico passa a favorecer as questões escolares. Se for possível planejar a agenda, procure concentrar passeios, viagens e diversão na primeira quinzena, deixando os últimos dez dias do mês reservados para questões que envolvam assumir responsabilidades.

Leão

Foto/CAPRICHO

O mês de março é um dos melhores do ano para o Signo de Leão no que diz respeito à vida afetiva, por motivos diferentes. Em primeiro lugar, considerando os dez primeiros dias de março, vemos que Mercúrio favorece a escuta nas relações. Isso é algo que costuma faltar para as leoninas: ouvir o outro.

A partir do dia 7, os planetas Vênus e Marte entram em alinhamento no signo complementar de Leão, o que tende a ser excelente para o amor. Os últimos dez dias de março, em especial, estimulam relacionamentos mais sérios graças ao envolvimento do planeta Saturno. Esses mesmos últimos dez dias favorecem viagens, passeios, tudo o que permita sair da rotina, de preferência.

Nasceu entre 8 e 17 de agosto de qualquer ano? Toma cuidado com perda de energia com coisas desnecessárias. A oposição de Saturno ao Sol prejudica a vitalidade, tornando a pessoa vulnerável a doenças e mal-estar. Dormir corretamente, se alimentar bem e não se sobrecarregar é fundamental!

Já quem nasceu no dia 7 de agosto ou antes, por sua vez, provavelmente sentirá um processo de recuperação da própria vitalidade, que não andou lá muito bem nos últimos tempos.

Virgem

Foto/CAPRICHO

Para o Signo de Virgem, março será um mês bastante favorável para conversas importantes, sejam elas com amigos, contatinho ou colegas da escola. Isso ocorre principalmente por causa da Lua Nova do dia 2 – mas consideramos também a presença do planeta Mercúrio em oposição a Virgem entre os dias 11 e 27, que garante a abertura de espírito fundamental ao diálogo e ao entendimento.

O alinhamento entre Sol e Júpiter forma oposição a Virgem nos primeiros vinte dias, chamando a atenção para os perigos decorrentes de exageros, sejam eles alimentares, de gastos financeiros ou mesmo de coisas para fazer.

A inclinação aos excessos não é uma característica comum ao Signo de Virgem, mas com esse aspecto específico que envolve o mês de março há tendência ao desperdício e a exageros. Então, fica atenta a isso, viu?

Saturno permanece desde janeiro afetando a rotina virginiana, tornando ela um tanto quanto densa e sobrecarregada. Por causa disso, toda oportunidade de lazer deve ser bem aproveitada e usufruída, combinado?

Há muitos dias sensíveis para Virgem, entre eles: 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 29 e 30. Cuidado com a tendência de sentir maior vulnerabilidade emocional e carência!

Libra

Foto/CAPRICHO

Para o Signo de Libra, o mês de março tem um sabor especial de diversão, prazer e festa! Vênus e Marte se alinham no signo de Ar, fato que se harmoniza com a natureza libriana. Comemorações podem ocorrer, mas não se esqueça da pandemia, hein?

Após o dia 21, o Sol entra na jogada e estimula esclarecimentos no setor das relações. Coisas que andavam mal elaboradas, sentimentos sufocados, discordâncias não expressas… Tudo isso virá à tona e a tendência é que a coisa role de uma forma que permitirá o entendimento recíproco.

A Lua Nova ocorre no dia 2 e marca o período como sendo bom para que as librianas realizem modificações positivas em seus hábitos de saúde. Novas visões sobre antigos problemas também serão possíveis, de modo que o que parecia não ter solução termina despontando como algo perfeitamente superável.

Algumas datas em março são mais delicadas, no sentido de que indicam dias com risco de oscilação emocional e atitudes pouco planejadas. São elas os dias 4, 5, 11, 12, 13, 25 e 26. Nesses momentos, convém respirar fundo e não ter pressa para resolver absolutamente nada.

Escorpião

Foto/CAPRICHO

Para o Signo de Escorpião, o mês de março deve ser relativamente tranquilo. A primeira semana é marcada pelo alinhamento entre Mercúrio e Saturno, que favorece organizações domésticas. Partiu dar uma geral no quarto? Mercúrio também dá a tônica entre os dias 11 e 27, favorecendo atividades e hobbies intelectuais, e o ideal é que você se concentre nisso.

Em vez de festas, farras e aglomerações, março pede lazeres intelectualizados, jogos, coisas mais intimistas envolvendo poucos amigos. Entre os dias 19 e 24, o alinhamento entre Mercúrio e Júpiter sugere atividades sociais altamente estimulantes em termos intelectuais. Aproveita!

Os dias 7 e 8 podem ser aproveitados para estabelecer diálogos importantes com a galera que você tem mais intimidade. Os dias 12 e 13 pedem passeios, de preferência para fora da cidade onde você mora, e convém aproveitar o fato de que é fim de semana!

Descansa bastante, pois 14, 15 e 16 serão dias que demandarão total dedicação de sua parte na escola. Obstáculos e dificuldades configuram-se nos dias 19 e 20, mas você deve dar a volta por cima nos dias 21, 22 e 23! O mês termina com dias provavelmente agradáveis e divertidos. 29, 30 e 31 prometem grandes comemorações!

Sagitário

Foto/CAPRICHO

Até o dia 10, o Signo de Sagitário passará por um ciclo do planeta Mercúrio que favorece o início de novos cursos, estudos e leituras. Há também favorecimento no sentido de viagens curtas, passeios, tudo que permita sair da rotina.

Em março podem rolar uns flertes, principalmente a partir do dia 7, quando o alinhamento entre Vênus e Marte passa a estimular as atividades sociais para o seu signo. Solteiras, aproveitem!

As sagitarianas que estiverem desejando se mudar terão o movimento favorecido ao longo de março. Aliás, a tônica da própria Lua Nova do mês favorece mudanças, ainda que tais mudanças não representem necessariamente a saída de um lugar físico para o outro – pode ser apenas mental mesmo.

Nasceu entre os dias 3 e 16 de dezembro de qualquer ano? Toma cuidado, pois há risco de gastos financeiros acima do normal por pura impulsividade! Esta tendência ao desperdício de dinheiro tende a ser maior nos dias 3, 10, 17, 24 e 30.

Capricórnio

Os primeiros seis dias de março são marcados por um alinhamento de Vênus, Marte e Plutão no Signo de Capricórnio. É um processo astrológico que iniciou em fevereiro e avança na primeira semana do mês, sugerindo os seguintes pontos: Vênus em conjunção a Marte em Capricórnio apontam muita força e energia, que se canaliza não apenas para relacionamentos, mas também para qualquer atividade, sobretudo as atividades físicas e desportivas; Marte em conjunção a Plutão intensifica a força de vontade, a garra, a capacidade de luta e a disposição para fazer mudanças difíceis.

A partir do dia 7, o alinhamento muda de signo, passando a afetar a vida financeira das capricornianas. Momento ótimo para aperfeiçoar a forma como se lida com dinheiro!

A Lua Nova de março ocorre no dia 2 e marca o mês inteiro, favorecendo novos contatos. Essa galera pode trazer benefícios para sua vida escolar! A partir do dia 11, o planeta Mercúrio entra na jogada, sugerindo viagens rápidas ou eventos sociais em que será possível conhecer gente nova, que abrirão oportunidades significativas.

Os dias 25 e 26 aparecem como pontos altos do mês para Capricórnio, sinalizando novos projetos e iniciativas com possibilidade de retornos a médio prazo.

Aquário

Foto/CAPRICHO

Março é um dos meses mais importantes para o Signo de Aquário! Primeiro, vale destacar a entrada do planeta Marte em Aquário no dia 6, permanecendo lá até a primeira quinzena de abril. Esse movimento só ocorre em média a cada dois anos!

Marte em Aquário amplifica consideravelmente a força de vontade do signo, sugerindo que março é um mês muito bom para resolver problemas e realizar tarefas antes consideradas difíceis. A vitalidade e a disposição física aumentam, o que pode – e deve – ser canalizado para a prática de esportes!

Como a qualidade principal de Marte é a superação, temos então um mês ótimo para exercitar a energia da conquista. Como efeito colateral, pode acontecer das pessoas de Aquário se perceberem mais agressivas, mas isso não é necessariamente ruim. Apenas o exagero é que pode ser algo criticável.

Cuidados especiais devem ser tomados na segunda quinzena, pois Urano forma quadratura com o planeta Marte, o que sugere certa predisposição a acidentes e incidentes. Vênus também entra em Aquário no dia 6, se alinhando com Marte ao longo de todo o mês de março, o que é muito bom para vida amorosa. Ah! E levando em conta que o planeta Urano forma quadratura com Vênus na maior parte do mês, vale dizer que isso é especialmente bom para quem quiser realizar atividades que fujam da rotina ao lado das parcerias amorosas.

Peixes

Foto/CAPRICHO

Março costuma ser, todos os anos, um mês importante para o Signo de Peixes, pois a maioria das piscianas faz aniversário! Por isso, é muito importante você conferir sua Revolução Solar aqui e saber tudo que pode tolar até o próximo niver.

Em 2022, temos um elemento adicional que aumenta a importância de março: o fato do planeta Júpiter estar também transitando por Peixes (entenda tudo aqui), coisa que só ocorre a cada 12 anos! O alinhamento do Sol com Júpiter tende a ser excepcionalmente bom, sugerindo abertura de portas.

Mercúrio entra no alinhamento Sol-Júpiter entre os dias 10 e 27, intensificando a dinâmica intelectual e favorecendo a comunicação, tanto a falada quanto a escrita. Se bem aproveitado, o mês ficará marcado como um dos melhores de 2022, viu?!

Mesmo que as conquistas não se configurem, iniciativas importantes e contatos significativos ocorrerão neste mês. Golpes de sorte e ajudas inesperadas surgem ao longo de março, assim como despontam oportunidades para que você possa ajudar pessoas em dificuldades.

Convém apenas tomar cuidado com datas quando oscilações emocionais tendem a ocorrer. São elas: 9, 10, 16, 17, 23 e 24.