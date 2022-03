Hospital de Sena, que será unidade de referência no AC, deve ser inaugurado até o fim do ano

Em entrevista concedida ao ContilNet, nesta sexta-feira (25), o deputado federal Alan Rick disse que as novas instalações do Hospital João Câncio Fernandes, em Sena Madureira, devem ser entregues até o fim do ano de 2022 pelo Governo do Estado.

A estrutura já está em processo de construção e deve se tornar uma unidade regional de referência em Saúde, ofertando até leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para municípios próximos, como Manoel Urbano.

“A construção do hospital já está em andamento e o governo garantiu que deve entregar a obra até o final do ano, concluída”, disse o parlamentar.

A obra conta com emenda do deputado. O valor ultrapassa R$ 3 milhões.

“Será uma unidade de referência para toda a regional, ofertando serviços diversos. Gladson fez uma fala muito dura cobrando a Seinfra e a Sesacre sobre a entrega desse hospital. É um anseio meu e da população”, finalizou.