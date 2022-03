Ivete Sangalo relembra polêmica por uso de drogas, abre o jogo e lamenta: “Momentos pontuais”

A cantora e apresentadora Ivete Sangalo abriu o jogo e falou sobre os boatos de que usaria drogas. Em suma, esses rumores surgiram há alguns anos. Desse modo, neste domingo, durante uma live, a artista aproveitou que estava ao lado do marido, Daniel Cady, e falou sobre o assunto.

“A minha energia determina muito do que eu sou. Então, o que é que eu quero? Eu quero ter essa energia…Inclusive já tiveram muitos momentos onde as pessoas duvidaram, né? Poucas pessoas, em momentos pontuais assim, mas que duvidaram da minha energia física. ‘Será que ela tinha relação com alguma droga, será que ela toma alguma coisa para entrar no palco?’”, lembrou a cantora.

Sendo assim, Ivete Sangalo afirmou que mantém uma rotina bem saudável, e que isso é essencial para ela e sua rotina pesada de shows.

“Na verdade, o meu movimento é uma coleção de coisas que eu faço, de hábitos que gera essa energia e que eu acho sensacional. Eu acho que quando você vai se nutrindo, vai se cuidando, você tem mais para dar para você e para quem você ama”, comentou.

Ivete Sangalo detona cobranças por política

A cantora e apresentadora Ivete Sangalo (Foto: Reprodução)

Além disso, a cantora e também apresentadora do The Masked Singer Brasil, da Globo, falou sobre outro assunto. Em resumo, Ivete Sangalo desabafou sobre a cobrança do público para que ela se posicionasse sobre política.

“Muitas vezes eu leio coisas sobre expectativas ao meu respeito, sobre discursos, pensamentos e comportamentos do que se pode pensar de mim. […] É muito engraçado como muitas pessoas querem fazer escolhas por nós e não compreendem os momentos das nossas próprias escolhas”.

“Eu faço escolhas na minha vida artística, como mãe, como dona de casa, como amiga que as vezes não é conhecimento de ninguém, só meu mesmo. Eu acho que a gente precisa escutar muito aquilo que é nosso, que não precisa ser dita ou mostrada para ninguém”, disparou.