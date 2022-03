Laudo: Paulinha Abelha tomava 17 substâncias que podem ter sobrecarregado o fígado

No último domingo (6/3), o Domingo Espetacular exibiu reportagem que apresentou um laudo do fígado de Paulinha Abelha, a partir de um exame que poderia ajudar a identificar a causa da morte da artista. Além da certidão de óbito – que também apontava problemas neurológicos – e de outros documentos, a emissora mostrou que a cantora tomava cerca de 17 substâncias que podem ter impactado a falência do órgão.

Segundo a matéria, todas as substâncias que a vocalista do Calcinha Preta consumia foram prescritas por sua nutróloga, e tinham diferentes finalidades: antidepressivos, cápsulas para memória, redutores de apetite, calmantes naturais, uma fórmula para diminuir medidas, e mais. Essa fórmula, inclusive, apresentava em seus componentes uma erva asiática com potencial de inibir o funcionamento do fígado, o que pode ter prejudicado o estado clínico da cantora.