Lorena Carvalho se pronuncia após separação de Lucas Lucco

Lorena Carvalho resolveu se pronunciar pela primeira vez após a separação do cantor Lucas Lucco. Nos stories do Instagram, a influenciadora digital confessou estar vivendo um momento muito difícil juntamente com a sua família.

“Tão difícil hoje falar e abrir a câmera para falar com vocês. Mas não posso deixar de agradecer todas as mensagens de carinho, de acolhimento que tenho recebido. Momento muito difícil para mim e para a minha família”, confessou ela.

“Estou muito triste, não tem por que mentir para vocês ou falar algo diferente disso dadas as circunstâncias. Mas tenho muita fé e confio muito em Deus, em seus desígnios para minha vida. Todas as dificuldades que vivi ao longo do caminho Ele sempre me amparou, me estendeu a mão e agora não vai ser diferente”, continuou o seu desabafo.

Na sequência, Lorena disse que precisa levantar a cabeça e seguir os seus projetos pessoais:

“Agora preciso levantar a cabeça e seguir em frente. Agora, mais do que nunca, principalmente pelo Luca que é muito novinho. Vai dar tudo certo. Vou continuar com meu trabalho, meus projetos, que é algo que me faz muito bem, me preenche. Vou continuar compartilhando as minhas coisas com vocês”, afirmou ela.

“Sábado foi aniversário de um aninho do Luca, e ele está em uma fase muito gostosa. Ligado no duzentos e vinte. A gente soprou uma velinha para ele. Ele está bem, graças a Deus. Hoje começa a fazer natação. Vamos seguir. Peço só um pouco de paciência de vocês nos próximos dias, mas conforme eu for ficando confortável, vou aparecendo mais por aqui”, encerrou.

Anunciou a separação

Nesta última sexta-feira (18), o cantor Lucas Lucco usou as suas redes sociais para contar aos seus seguidores que havia chegado ao fim o seu casamento com Lorena Carvalho. Ele que é pai de Luca com a influenciadora, publicou um longo texto em seu Instagram e falou sobre os momentos vividos ao lado de Lorena.

“Vou tentar ser breve porque dói demais escrever cada uma dessas linhas. Conheci a Lorena em um camarim em 2013. Foi amor à primeira vista. Começamos a namorar, tivemos alguns términos de curto período, e toda nossa estrada juntos rendeu uma linda história de 8 anos, quase 2 de casamento e um filho lindo que só puxou ela (risos), o Luca, saudável e muito abençoado, graças a Deus”

“A Lorena me deu muito amor, muito carinho, respeito, ótimas lições, amizade e muito apoio nos momentos mais felizes e, também, nos mais difíceis da minha vida até aqui. Acompanhou os meus primeiros passos na carreira profissional, viu de perto minha evolução como artista e pessoa, me ajudou a levantar inúmeras vezes e foi minha parceira pra todas as horas! Não tenho condições de traduzir em palavras a gratidão por tantos anos ao lado de uma pessoa tão incrível”, escreveu ele no post.