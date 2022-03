Luciano, do ‘BBB22’, cria perfil no ‘OnlyFans’ com fotos sensuais

Luciano Estevan, primeiro eliminado do “BBB 22″ (TV Globo), criou um perfil no site “OnlyFans” para divulgar fotos sensuais suas para assinantes. O custo para ter acesso ao conteúdo é 13 dólares.

Luciano se apresenta em sua página como “ator, modelo, digital influencer e Ex Big Brother Brasil 22”. Além disso, ele explica: “Eu amo a liberdade. Quero usar meu ‘OnlyFans’ como uma forma de compartilhar mais da minha vida profissional e pessoal, de outro ponto de vista.

Mais importante ainda, quero compartilhar boas vibrações e promover uma mente aberta”.

O ex-BBB não é o primeiro participante desta edição a entrar para a plataforma. Maria, que foi expulsa do reality show, já tinha uma conta no site antes de entrar no programa. Ela afirmou que, financeiramente, foi algo muito positivo.