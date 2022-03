Mãe de Paulinha Abelha quebra o silêncio após da morte da filha

Mãe de Paulinha Abelha, dona Josefa se manifestou pela primeira vez após a morte da filha, na última quarta-feira (23) . Na noite de domingo (27), ela usou seu perfil na rede social para falar sobre sua dor: “Saudades eternas minha filha”, escreveu ela na legenda de uma foto das duas juntas. Mais cedo, ela já tinha feito um comentário na postagem do marido da cantora do Calcinha Preta, Clevinho Santos. Diante do desabafo dele sobre a saudade que sente da mulher, ela postou um emoji de tristeza.

Josefa Abelha era muito ligada à filha, que sempre falava da relação de união entre as duas em entrevistas. No dia do enterro da vocalista, em sua cidade natal, Simão Dias, no Sergipe, a mãe passou a manhã sobe efeito de medicação e só conseguiu comparecer ao velório no início da tarde.