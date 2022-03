Maíra Cardi alfineta Piovani após comentário sobre Arthur: ‘Fica quieta!

Fogo no parquinho! Maíra Cardi não gostou nem um pouco dos comentários de Luana Piovani sobre a permanência de seu marido, Arthur Aguiar, no “BBB 22” (TV Globo). Ontem, o ex-Rebelde recebeu apenas 1,77% dos votos e garantiu mais uma semana no programa.

Jade Picon foi eliminada com rejeição de votos, e seus 84,93% não passaram despercebidos por Luana. A atriz pontuou que, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, tiraram uma sister para deixar um “rapaz que trai a esposa”.

Para quem não se lembra, Arthur Aguiar traiu a esposa mais de 50 vezes, e Maíra descobriu através de uma fofoca de Lexa. A coach fitness usou seu Instagram hoje para alfinetar Luana por ter comentado dessa forma sobre seu marido e pediu para que a atriz ficasse quieta. Vem conferir na íntegra o que Maíra falou:

“Como ela abriu essa porta para dizer o que pensa, ela também abriu a porta para eu dizer o que eu penso. Luana, não gostei do seu posicionamento. Acho que foi feio o fato de você ter falado dessa maneira: ‘Ai, vocês escolheram para ficar um cara que traiu várias vezes a mulher’ . Você não tem boca para falar sobre isso. Você traiu também e também admitiu que traiu. Você falou que se sentiu culpada, então, quem tem telhado de vidro fica quieta. Então, assim ó: você está acostumada a fazer barraco por aí, eu também. Você está acostumada a falar para caralh* porque você é mulher, tem peito e você luta. Eu também. Então, se você for comprar uma briga aqui fora, eu vou lutar. Eu vou lutar também pelo meu marido e pela minha família, principalmente porque quem tem telhado de vidro não abre a boca para falar sobre traição. Você quando traiu o Rodrigo [Santoro], saiu em tudo quanto é lugar. Então, fica quieta sobre esse assunto porque aí a tua briga não é com ele porque ele nem sabe o que está acontecendo. É comigo que também sou mulher, também sou mãe, que também batalho e que vou batalhar pela minha família, tá bom? Um beijo.”

Em seguida, Maíra publicou uma reportagem em que o título relembrou a traição de Luana com Rodrigo Santoro e o arrependimento da atriz, com o seguinte comentário: “Passado é lugar de referência, não de permanência. Né, Luana?”.

A troca de farpas entre Maíra e Luana está entre os assuntos mais comentados das redes sociais hoje. Tanto é que o nome de Rodrigo Santoro foi parar entre os mais citados no Twitter — o ator namorou Luana Piovani, e a atriz o traiu durante o Carnaval do ano 2000.