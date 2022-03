Maíra Cardi detalha proposta para Arthur entrar solteiro no BBB22

Após Arthur Aguiar afirmar que Maíra Cardi perguntou se ele queria entrar solteiro no BBB22, a influenciadora se pronunciou sobre o fato. Além de confirmar o que o marido disse, Maíra também afirmou que o convite para o reality aconteceu antes de assumirem publicamente a volta do relacionamento.

“Quando a gente tinha voltado, a gente demorou um tempo para avisar ao público, até porque a gente tava entendo se era isso mesmo. E aí, por esse motivo, a gente não tinha contado quando ele recebeu o convite (para o BBB). Aí minha primeira reação foi ficar muito feliz. Depois eu perguntei, ‘o que que você quer? Você quer entrar casado ou solteiro?’”, contou a influenciadora.

Para ela, essa era uma pergunta necessária a ser feita: “Uma pergunta básica e necessária porque ele podia falar muito bem: ‘já que a gente não assumiu, vou aproveitar minha chance’. Aí ele respondeu que: ‘não, você é a pessoa mais importante da minha vida, junto com a minha filha’”, detalhou Maíra.

Cardi também explicou que perguntou ao brother se mesmo entrando casado ele queria deixar o anúncio da volta do relacionamento para depois do reality. “Bom querendo entrar casado, você quer que a gente não anuncie? A gente entra casado, com nosso compromisso entre nós e caso dê merda, eu termino com você mas ninguém precisa ficar sabendo”. Segundo Maíra, Arthur também negou essa opção.

Após traições e inúmeras polêmicas, Arthur Aguiar e Maíra Cardi voltaram a morar juntos no final de 2021 e reataram o casamento.