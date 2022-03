Mais informações sobre confronto entre facções que deixou jovem ferido no interior do Acre

Um jovem identificado apenas como Valcinei foi atingido por dois tiros, na noite desta quarta-feira (23), enquanto saia de um jogo de sinuca em um bar localizado na rua da Pracinha, no bairro Ana Vieira, no município de Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Valcinei estava saindo de um bar juntamente com amigos, quando foi surpreendidos por criminosos que estavam em motos e carros e passaram atirando. Valcinei foi atingido com um tiro no olho e outro na orelha. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a ambulância do município estava em Rio Branco deixando um paciente e não foi possível prestar socorro a vítima. Amigos de Valcinei colocaram ele dentro do carro e levaram o rapaz ao Hospital João Câncio Fernandes, onde deu entrada em estado gravíssimo. Até 23h desta quarta, os médicos plantonistas aguardavam o retorno da ambulância que levaram o jovem ao pronto-socorro de Rio Branco, para procedimentos cirúrgicos.

A Polícia Militar esteve no local do ocorrido e colheu informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

Segundo a polícia, a motivação do crime seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Sena Madureira.