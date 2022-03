Mesmo com Governo tranquilizando sobre ‘toque de recolher’ falso no AC, ruas ficam vazias na Baixada

Na noite desta terça-feira (29), o Governo do Estado do Acre soltou uma nota afirmando que a informação divulgada por um site local sobre um suposto “toque de recolher” era falsa.

A nota foi assinada pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Polícia Militar e Polícia Civil, que reafirmaram estarem realizando ações para o enfrentamento da violência.

Porém, ainda na noite desta terça-feira, a equipe de reportagem percorreu vários pontos da Baixada da Sobral às 22h e viu as ruas totalmente desertas, mostrando que a população seguiu pensando que o suposto “toque de recolher” e não acreditou no conteúdo da nota oficial do Governo do estado.

Ainda na noite desta terça-feira foi registrado um tiroteio no bairro Albert Sampaio, localizado no km 12 da BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco. Nessa ação, criminosa ninguém ficou ferido.

