Mulher pega no pesado ajudando o marido na roçagem de quintais em Rio Branco

Um casal de jovens e trabalhadores de Rio Branco, no Acre, mostra na prática que um casamento ou companheirismo vai além do romantismo. Marido e mulher ganham a vida na Capital acreana limpando quintais, com os dois trabalhando juntos, de forma braçal, e mostram que casal unido, também trabalha unido.

O casal é formado por Weverton Nobre dos Santos, de 30 anos, e Elida Nascimento, de 41, dois filhos e nove anos de casamento. O casal é morador do bairro Calafate e famoso na comunidade por causa da parceria.

Elida, que sobreviveu a um câncer no útero, revelou que, antes de ter os filhos, que tem idade entre 7 e 14 anos (o mais velho é de um casamento anterior), trabalhava como domésticas e em serviços gerais. Com os filhos crescido e podendo ficar em casa cuidando um do outro, há três anos ela resolveu seguir o marido no serviço de limpeza de quintas por toda a cidade. Ambos circulam numa moto, com a mulher na garupa e carregando a roçadeira e rastelo, que auxilia na remoção do capim aparado.

“Decidi acompanha meu marido quando percebi que ele tinha que pagar um ajudante para fazer o serviço”, conta Elida. “Pensei: se é de ele ter que pagar um ajudante, a ajudante vai ser eu. Assim, o que ganhamos fica tudo em nossa casa, para oi sustento da nossa família”, diz orgulhosa.

Apesar de um trabalho duro e braçal, Elida diz que ajuda o marido com prazer. “Sou evangélica e sei da importância da família e do casal, em todos os momentos. Apesar de ser um trabalho duro, feito geralmente só por homens, sei que dou conta do recado”, diz ela, orgulhosa.

O marido Weverton Nobre revelou que, no princípio, não queria a mulher ajudando-o por ter consciência de que se trata de um trabalho braçal muito pesado, principalmente em se tratando de mulheres. “Mas ela insistiu e acabou me convencendo. Com a ajuda dela, ganho tempo e posso limpar mais quintas em menor tempo”, elogia o marido.

O casal chega a limpar até três quintais por dia, a depender do tamanho e fatura em média, tirando as despesas com gasolina, para a moto e a roçadeira, algo em torno de R$ 1.500 mês. “Não é lá grande coisa mas dar ir vivendo”, diz Weverton, que está diversificando suas atividades para a limpeza de piscina, sempre contando com a ajuda da mulher.