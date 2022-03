Namorada de Neymar desabafa sobre ataques nas redes: “Pessoas ruins”

A nova namorada do Neymar, Bruna Biancardi desabafou sobre a relação com o jogador de futebol. A modelo fez as revelações durante interação com os seguidores do Instagram. No post, ela lamentou os ataques que sofre nas redes sociais.

Tudo começou quando um internauta questionou o motivo de Bruna não publicar fotos com seus pais. “Porque infelizmente tem um número enorme de pessoas ruins me acompanhando por aqui. Então, prefiro deixar a minha família um pouco longe disso e proteger quem eu amo desses ataques que recebo todos os dias”.

Outro seguidor ainda quis saber o que ela diria aos haters. “[Diria] que a vida é curta e que devemos vivê-la com quem a gente gosta, falando de pessoas que gostamos e admiramos. Ninguém é obrigado a gostar de ninguém, mas vivemos em sociedade e devemos respeitar cada um”, iniciou Bruna.

“Eu fui muito bem educada para saber que quando não tenho nada de bom para falar sobre alguém, devo ficar calada. A gente só transborda o que tem dentro de nós”, finalizou.