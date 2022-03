Não foi a primeira vez: Will Smith já deu tapa na cara de repórter; vídeo

Como de praxe, todos os anos o Oscar se torna um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, porém, neste ano, a transmissão da cerimônia chamou a atenção pelo motivo errado.

O ator Will Smith perdeu a paciência no evento após ouvir uma piada feita por Chris Rock, que apresentava a cerimônia. Rock comparou a esposa de Smith, Jada, a uma personagem à protagonista do filme GI Jane.

A personagem do filme em questão é careca. Jada está sem cabelo por conta de uma condição de saúde, o que deixou Will furioso: ele subiu no palco e estapeou o rosto do colega. Porém, essa não foi a primeira vez que um incidente como esse vira notícia.

