Pai de Paulo André desabafa sobre corte do Bolsa Atleta: “Desesperado”

Carlos Camilo, pai e treinador de Paulo André, se pronunciou após o governo federal suspender a Bolsa Atleta do velocista. O atleta recebia mensalmente R$ 1.850, mas a Secretaria Especial do Esporte entendeu que ele não cumpriu o programa anual de treinamento ao entrar no BBB22.

“É uma pena, a gente fica desesperado. Antes do programa, ninguém conhecia o PA. Ele está dando visibilidade para o atletismo. E ele está treinando lá dentro. Eu preparei uma lista de exercícios adaptando para aquela realidade”, disse Camilo ao portal Extra.

O pai do brother ainda disse que, mesmo dentro do reality show, PA continua treinamento. Recentemente, um vídeo que mostra o brtoher saltando todos os degraus da área externa da casa viralizou.

“Este é um salto pilométrico, que foi adaptado para fazer na escada. Aqui no centro de treinamento temos os aparelhos e lá não tinha. Quando ele vai para a academia, os exercícios que faz na piscina, tudo deixei anotado. E ele tem feito de dois em dois dias, porque o descanso também faz parte. A mente fica cansada e aquele jogo embola o emocional e o neural”, explicou Camilo.

Ex se revolta após Paulo André perder o Bolsa Atleta: “Inacreditável”

O treinador ainda contou que Paulo André pretende voltar a competir após o fim do BBB22: “Conheço a peça, sei que com a fisiologia do corpo dele a gente consegue se preparar para o mundial. No aeroporto, PA me disse: ‘Pai, confia em mim, eu vou voltar’”.