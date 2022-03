O “Chelsea” é uma equipe que nem sempre teve sucesso no mercado de transferências. Em sua história há muitas compras e jogadores sem sucesso que simplesmente não atenderam às expectativas. A propósito, resultado do jogo de hoje com a participação deste clube é fácil de observar no site de estatísticas esportivas.

Entre as piores transferências na história do “azul” está Khalid Boulahrouz. O jogador da seleção holandesa se juntou à equipe em 2006 a partir do “Hamburgo”.

Na época o defensor tinha 24 anos de idade. Ele se mostrou bem na Bundesliga, e a gerência do “Chelsea” não teve medo de lhe oferecer mais de 10 milhões de euros. Entretanto, dúvidas sobre o acordo surgiram imediatamente. As principais preocupações eram:

Alta competição na linha defensiva do “Chelsea”. Terry, Ferreira, Carvalho, Cole e vários outros defensores experientes jogam na equipe. Não havia espaço para o Boulahrouz em campo. A rudeza da defesa. Ele recebia regularmente cartões amarelos e vermelhos na Alemanha. No EPL, onde o estilo de jogo é ainda mais rude, o zagueiro arriscava problemas em termos de advertências. A instabilidade do jogador. Ele frequentemente combinava jogos bem sucedidos com fracassos diretos.

Em geral, todos esses medos foram confirmados. Boulahrouz passou apenas uma temporada no “Chelsea”, e no verão de 2007 ele se mudou para “Sevilha” por empréstimo. Um ano mais tarde, seu contrato foi comprado pela “Stuttgart”. Para os “azuis” ele jogou 20 jogos e não se lembrava de nada especial. O jogador não conseguiu resistir à competição, e rapidamente as partes decidiram se separar.

Por que Boulahrouz não conseguiu consolidar sua posição no “Chelsea”?

O fracasso de Boulahrouz é suficientemente fácil de explicar. A concorrência no EPL é muito alta. O jogador simplesmente falhou em demonstrar suas melhores qualidades. A propósito, já de hoje para resultado do jogo do mundial deste campeonato é fácil no site de estatísticas esportivas.

Quanto a Boulahrouz, ele teve um bom começo de carreira na Inglaterra. O zagueiro jogou uma série de jogos, nos quais ajudou sua equipe a marcar pontos importantes. Entretanto, antes do novo ano, ele se machucou. Durante este tempo, sua posição na equipe enfraqueceu. Assim que ele se recuperou, uma nova contusão se seguiu. O Chelsea conseguiu sem o holandês na parte crucial da temporada, então foi decidido parar de trabalhar com ele bastante rapidamente.

Mais tarde, Boulahrouz jogou a um alto nível na Alemanha, Espanha e Holanda. Ele é um defensor de qualidade, como evidenciado por sua carreira na seleção nacional, onde foi convocado por 8 anos. Entretanto, o período no “Chelsea” não foi bem sucedido para Khalid. Ele não estava preparado para novos desafios, nem moralmente nem fisicamente. No entanto, é bom que os lados tenham percebido rapidamente e que o jogador tenha passado apenas uma campanha na equipe “azul”. Depois disso, ele voltou a jogar regularmente, mas já com outros clubes.