Polícia Federal cumpre mandado de prisão em Cruzeiro do Sul

Nesta terça-feira (29) agentes da Polícia Federal cumpriram mandado de prisão preventiva expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, visando desarticular a associação de indivíduos atuantes no tráfico de drogas na cidade e regiões adjacentes.

A investigação foi iniciada pela Polícia Federal após a apreensão de drogas que haviam sido despachadas para o município de Tarauacá, mas que não chegaram ao seu destino.

A deflagração da Operação MARCOPOLO II é desdobramento do trabalho integrado entre a Polícias Civil, Militar e Polícia Penal, que vem intensificando os trabalhos no Vale do Juruá voltados ao combate ilícito de drogas e organizações criminosas.

O investigado irá responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação criminosa, previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/2006, cuja pena pode chegar a 15 anos de reclusão.