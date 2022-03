Prefeito Tião Bocalom é recebido pelo vice-presidente da Samsung-SDS, Mr. Hun Hyon

Acompanhado da vereadora Lene Petecão, do Senador Sérgio Petecão e do Chefe da Divisão de Tecnologia da Informação da Secretaria Municipal de Educação, Manoel de Jesus Ferreira, o prefeito Tião Bocalom esteve na manhã desta quinta feira no Edifício Morumbi Corporate – Torre Golden Tower. No local funciona o Show room da sede Samsung Data System- SDS, onde são criadas e apresentadas as soluções de tecnologia da Samsung – SDS.

A comitiva acreana foi recepcionada pelo vice presidente da empresa no Brasil, o diretor geral de vendas, Felipe Guimarães, o gerente de vendas, Cleiton Pacheco e outros diretores.

Já na recepção pode-se observar a cordialidade da empresa destacando o brasão da prefeitura no monitor.

Em seguida a direção da empresa fez uma explanação dos trabalhos e serviços da Samsung, dentre eles, as tecnologias para o ensino em tempos de pandemia e pós pandemia de forma a reconquistar a atenção do aluno para as aulas. Sistemas de aula remota e controle e segurança de equipamentos.

Durante grande parte deste dia a agenda do prefeito será com sua comitiva nas dependências da Samsung – SDS.