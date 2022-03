Prefeitura anuncia reajuste de até 40% para todos os servidores públicos

A Prefeitura de Rio Branco anunciou aumento salarial para todos os funcionários públicos municipais. O secretário municipal de Gestão Administrativa, Jonathan Santiago, informou que os reajustes serão feitos ao longo do ano e variam de acordo com a categoria, podendo chegar a 40%, Como no caso dos professores de nível superior, “que passam de R$ 2.154,64 para R$ 3,004, 40%, para 25 horas semanais. Os professores do magistério passarão de 1.436,75 para 2.403,52”, explica nota da prefeitura.

Os funcionários de apoio da Educação, terão reajuste médio de 20%, divididos da seguinte forma: os de nível fundamental passarão a ganhar R$1.400, acrescidos de R$ 50 do Prêmio pela Elevação da Qualidade da Aprendizagem (PEQ). Os de nível médio, que hoje recebem R$ 1.032, abaixo de um salário mínimo, irão receber R$ 1.500, por 30 horas semanais.

Saúde

Na saúde, os médicos do município, que hoje recebem R$ 1.861, passarão a ganhar R$ 9.000, que acrescidos dos adicionais, chegará a R$ 13,900. O reajuste para a Saúde também irá abranger os enfermeiros, odontólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e demais categorias, mas a prefeitura não detalhou as porcentagens para essas categorias. Os técnicos de nível médio que recebem atualmente R$ 1.261, irão receber R$ 1.700.

Os servidores da RBPrev, assim como os servidores da administração direta, como, por exemplo, os da RBTrans, Saerb, Emurb e Fundação Garibaldi Brasil, também terão seus salários reajustados pela Prefeitura de Rio Branco, que não informou procentagem.

O investimento na folha de pagamento será de cerca de R$ 70 milhões.