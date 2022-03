Primeira friagem do ano chega ao AC na quinta e temperaturas podem ficar em 14ºC, diz Friale

O pesquisador Davi Friale anunciou que a primeira friagem do ano chega ao Acre na próxima quinta-feira (31). Ele prevê que as temperaturas ficarão entre entre 14 e 17ºC em boa parte do estado, incluindo os municípios de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira. Já nas cidades de Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Feijó, as mínimas ficarão entre 16 e 19ºC.

“No último dia de março, logo nas primeiras horas da tarde, chegará mais uma onda polar, desta vez, forte, com ventos, cujas rajadas poderão passar de 50km/h, soprando da direção sudeste. Será a primeira friagem típica do Acre deste ano”, escreveu o pesquisador em seu site, O Tempo Aqui.

Antecedendo a chegada do ‘frio polar’, Friale alerta para chuvas intensas com probabilidade e temporais na quinta-feira