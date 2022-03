Quem é Jada Pinkett Smith, mulher de Will Smith e alvo de Chris Rock

Durante o Oscar 2022, realizado no último domingo (27/3), Will Smith roubou a cena após dar um tapa em Chris Rock ao vivo. O comediante havia feito uma piada com o visual de Jada Pinkett Smith, mulher do vencedor da estatueta de Melhor Ator. A apresentadora sofre de alopecia, uma condição capilar que a faz perder o cabelo.

Em meio a apresentação do Melhor Documentário, Rock comparou Jada à personagem de Demi Moore, em Até o Limite da Honra, que tem a cabeça raspada. Irritado, Will subiu ao palco e agrediu o humorista. Eles são casados desde 1997 e têm dois filhos juntos, Jaden e Willow.