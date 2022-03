Ratinho dá dois tapas na cara de Marquito no SBT

Depois de querer saber um pouco mais sobre a vida do integrante mais antigo da atração, Ratinho levantou e perguntou para Marquito quem era o apresentador de um jornal policial da Record. “Luiz Bacci”, respondeu o humorista, recebendo o primeiro tapa no rosto.

Acostumado com as brincadeiras promovidas por Carlos Massa, o Ratinho , no SBT, Marquito foi alvo de uma das armações do apresentador. Na edição da última quinta-feira (24) do programa, o comunicador resolveu entrevistar o humorista.

