Ronaldinho Gaúcho tieta rappers Diddy e Mary J Blige em noitada

Ronaldinho Gaúcho usou as redes sociais para compartilhar cliques diferentes. Normalmente tietado, o ex-jogador aproveitou uma noitada para tirar fotos com artistas de quem é fã: o rapper Diddy e a icônica Mary J Blige.

“Hoje me senti como um porta voz de todos nós!!! Fiz questão de dizer o tamanho do nosso carinho, admiração e amor… falei por todos os amigos que também são fãs dele, assim como eu! O homem é muito, mas muito coração! Obrigado por esse momento! Esse tem historia!!!”, escreveu na imagem com Diddy.