Sabrina Sato na Globo: saiba tudo sobre a chegada da apresentadora

Agora é oficial: Sabrina Sato está na Globo! A chegada da apresentadora teve direito a uma longa entrevista com Renata Capucci no programa dominical, Fantástico. No momento da entrevista, Capucci mostrou inclusive uma obra do acaso: na primeira aparição de Sabrina Sato, no BBB3, foi ela quem a entrevistou momentos antes de entrar na casa mais vigiada do Brasil!

Na ocasião, Sabrina tinha apenas 21 anos e saiu como 6ª colocada do programa. Hoje, aos 41 anos, Sabrina retorna a emissora com a missão de tocar dois projetos: a próxima temporada do Saia Justa (ao lado de Astrid Fontenelle, Larissa Luz e Luana Xavier), além de ter seu próprio programa: o Desapegue se for capaz, ambos na GNT.

Além disso, Sabrina também chega para fazer parte de outro projeto da emissora, o Globoplay. Junto com Paulo Vieira e Juliette, a apresentadora passa a integrar o time de embaixadores da plataforma de streaming. Chique, não é mesmo?

Desapegue se for capaz

Com exibição marcada para o abril, o “Desapegue se for capaz” será um programa com função de transformar a vida de outras pessoas através da organização de casa.

Até o momento, o programa de Sabrina Sato terá uma temporada, 10 episódios e exibição semanal na GNT. As gravações começaram em fevereiro e, ao que tudo indica, está a todo vapor para a estreia, que acontece em maio!

Saia Justa

Com retorno marcado para o próximo dia 30 de março, o Saia Justa volta sob o comando de novas apresentadoras: Luana Xavier, Sabrina Sato, Larissa Luz e a já conhecida dos telespectadores, Astrid Fontenelle. Além disso, a temporada nova do programa chega em tom comemorativo graças aos 20 anos no ar.

Para celebrar, o Saia Justa já confirmou que, ao longo de todo o ano, vai contar com quadros comemorativos, revistar seu acervo com momentos memoráveis, conversar e atualizar conceitos.