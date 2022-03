“Saudade já tem nome de mulher”: Cantora acreana lança primeiro trabalho autoral em Salvador

Com influências do samba, rock e nova MPB, a cantora Yasmim Ohana lançou seu primeiro trabalho autoral, chamado “Saudade já tem nome de mulher”. O lançamento da música nas plataformas digitais aconteceu na última sexta-feira (18) e o clipe estará disponível nas redes sociais e nas plataformas no dia 01 de abril.

“Esse é meu primeiro trabalho autoral, que eu iniciei em junho de 2021, e estou começando a desenvolver ele agora, por isso estou lançando esse single, com composição minha. Já trabalhei nas noites em Rio Branco, já trabalhei na Secretaria de Humanização, já participei de alguns grupos e projetos no Acre e sempre estive envolvida na cultura”, conta.

Yasmim, natural de Rio Branco, capital Acre, reside em Salvador há dois anos, sempre esteve envolvida com as artes como o teatro e a música, participou de festivais de música em outros estados e venceu, com Rodolfo Minari, o Festival da Canção, em Porto Ferreira, interior de São Paulo, em 2018.

Para Yasmim, as expectativas para o lançamento da música são as melhores e a cantora conta que no próximo mês deve ir para outro estado para estudar sobre trabalho de palco e composição, para acrescentar na carreira solo que inicia neste momento. “A expectativa não é só ganhar reconhecimento em Salvador, São Luís e no Acre também. A expectativa de qualquer artista é ganhar reconhecimento, trabalhar e se sustentar com seu trabalho”.

A música “Saudade já tem nome de mulher” está disponível nas plataformas digitais e pode ser encontrada através desse link https://tratore.ffm.to/saudadejatemnomedemulher