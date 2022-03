Sesacre emite nota sobre caso de estupro de bebê indígena de sete meses em Tarauacá

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), emitiu uma nota pública, neste sábado (12) através da Direção do Hospital Dr. Sansão Gomes de Tarauacá, no interior do Acre, a respeito do caso de estupro da bebê indígena de sete meses.

Leia a Nota na íntegra:

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio da Direção do Hospital Dr. Sansão Gomes, sobre o caso de estupro de uma bebê indígena, aldeada em Tarauacá, esclarece:

O bebê indígena, do sexo feminino, deu entrada na unidade de saúde no dia 9 de março, às 13h44, acompanhado da mãe, apresentando como queixa principal febre, tosse e diarreia, de acordo com a genitora.

A Direção esclarece que foram feitos os devidos cuidados, sendo avaliada pela equipe médica que, constatou que além dos sintomas relatados pela mãe, houve suspeita de abuso sexual.

Após a suspeita, a equipe hospitalar contatou o conselho tutelar local, que tomou as demais providências (encaminhando para os órgãos competentes).

A equipe realizou exames clínicos, raio-x de tórax e medicações. Infelizmente o quadro clínico da criança se agravou e ela veio a óbito às 22h30.

De acordo com a declaração de óbito, realizada por médico legista de Cruzeiro do Sul, que foi ao hospital para atendimento específico do caso, a causa da morte foi broncopneumonia e insuficiência respiratória.

A Direção esclarece, ainda, que o atendimento que compete ao Estado foi realizado com rapidez para garantir a segurança da criança.

Francisco Assis Souza de Araújo Sampaio

Gerente Geral do Hospital Dr. Sansão Gomes