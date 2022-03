Show de Murilo Huff tem confusão e termina com homem ferido

O show do cantor Murilo Huff, na madrugada desse domingo (13/3), teve registro de confusão que terminou com um homem ferido. A briga começou durante a apresentação do sertanejo, em um clube na cidade de Franca, interior de São Paulo, e se estendeu até o lado de fora do espaço.

O grupo de pessoas envolvidas na briga foi expulso do clube por seguranças e o artista sertanejo não precisou interromper o espetáculo musical.

Nos vídeos viralizados por testemunhas, é possível ver a vítima caída na parte externa do

Clube AEC Castelinho, no bairro Vila Santa Rita, enquanto é socorrida por uma equipe de bombeiros civis. O homem foi levado a um hospital do município. O estado de saúde dele, no entanto, ainda não foi divulgado.

Em nota enviada ao G1, a diretoria do clube lamentou o ocorrido e disse que apenas alugou o salão para os organizadores do evento.

A organização do show foi procurada, mas não se manifestou até a última atualização desta reportagem. O espaço segue aberto.