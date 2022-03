Solteiros, Gabriel Medina e Isis Valverde passam final de semana juntos no Rio

Gabriel Medina e Isis Valverde estiveram juntos no final de semana. De acordo com o perfil “Gossip do Dia” no Instagram, o surfista ficou hospedado na casa da atriz no Rio de Janeiro. Os dois levantaram as suspeitas de uma aproximação após começarem a se seguir na rede social nos últimos dias. Vale lembrar que ambos estão solteiros: ela desde o fim do casamento de três anos com André Resende, enquanto o atleta se separou de Yasmin Brunet depois de um ano de relação.

Na quinta-feira, os dois marcaram presença na festa de aniversário de 40 anos da promoter Carol Sampaio, no Copacabana Palace. Medina chegou acompanhado de Saulo Poncio, ex de Gabi Brandt, e Jonathan Couto, ex de Sarah Poncio.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do “Em Off”, o surfista aproveitou a noite com a influenciadora Vanessa Lopes, com quem já foi flagrado aos beijos em uma festa recentemente. No entanto, na comemoração de Carol Sampaio, ele não deixou ser fotografado na companhia da tiktoker, mesmo o clima tendo sido de casal entre os dois.

GABRIEL MEDINA REENCONTRA YASMIN BRUNET EM DESFILE DE GKAY

O primeiro encontro de Medina e Yasmin aconteceu na última segunda-feira (14) no lançamento da Gyka, nova marca de roupas da GKay, em São Paulo. Os dois curtiram a festa, mas se mantiveram longe um do outro durante todo o evento (a modelo, inclusive, voltou a seguir o ex-marido no Instagram).

Além do ex-casal, famosos como Gabi Martins , Tierry, Simone Mendes e o marido, Kaká Diniz, Sarah Andrade e Lucas Viana, Bil Araújo e Erika Schneider também marcaram presença no evento.

YASMIN BRUNET QUESTIONA DEPRESSÃO DE MEDINA AO VÊ-LO CURTIR VIDA DE SOLTEIRO

A modelo não teria engolido a separação do surfista. Segundo o jornal “Extra”, ela teria questionado a depressão de Gabriel a amigos depois que ele começou a curtir a vida de solteiro. Entre os argumentos de Yasmin estaria o fato de que ele teria voltado a sair com amigos famosos, dos quais ele era próximo antes da relação com Brunet. Entre eles, Thiaguinho e até Neymar .

Após o término e vida de solteiro de Gabriel Medina voltar a se tornar pauta na imprensa, Yasmin resolveu se pronunciar. “É muito difícil ter saúde mental nesse meio. Fico impressionada com a quantidade de fofocas que saem todos os dias. Estou calada há muito tempo aguentando fofocas infundadas a meu respeito. As pessoas não têm o mínimo de empatia com o próximo. Só pensam no que vai dar clique”, escreveu Yasmin, via Instagram.