Taís Araújo admite ter mentido para Ana Maria Braga no Mais Você

Convidada da nova temporada do Que História é essa, Porchat?, do GNT, Taís Araújo arrancou risadas dos participantes do programa nessa quarta-feira (31/3) ao contar que mentiu para Ana Maria Braga ao vivo durante uma participação no Mais Você, da Globo. A atriz, que estava de ressaca na ocasião, acabou passando mal durante a entrevista.

“Eu saí à noite, no dia anterior, para dançar salsa. […] E eu tenho um péssimo hábito: meu copo está sempre cheio, não sei o que acontece. […] Mas eu não sou mais assim, não, tá, gente? Depois que tive filho, essa energia deu uma assentada”, começou ela.