Ucraniano campeão meio-médio do Bellator desiste de defesa de cinturão para lutar na guerra

– Como o resto do mundo, ficamos chocados com os trágicos eventos na Ucrânia e os pensamentos de todos no BELLATOR MMA estão com Yaroslav e todo o povo ucraniano durante esse período. Desejamos a ele e sua família o melhor e esperamos vê-lo retornar com segurança a tempos mais felizes, tanto dentro quanto fora da jaula do BELLATOR – disse o presidente do Bellator, Scott Coker.