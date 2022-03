Veja fotos da mansão luxuosa de Maiara e Maraisa, avaliada em R$ 7 milhões

Maior dupla sertaneja feminina da atualidade e ostentando um dos maiores cachês sertanejos, Maiara e Maraisa fazem muito sucesso em cima dos palcos com seus shows temáticos que tem até banho de chopp junto com fãs. Junto de tanto trabalho e lucros, elas são donas de um verdadeiro império que vai desde carros de luxo até uma mansão milionária em Goiânia que deixa todo mundo encantado.

Localizada em um condomínio de luxo em Goiânia, a mansão de Maiara e Maraisa é regada a luxos e tem instalações que a deixam com cara de fazenda. Ao todo, são 7 mil m² de terreno, sendo desses 870 m² de área construída pela mansão.

Tanto dentro quanto fora, a mansão milionária chama atenção por suas instalações. A propriedade possui sauna com banheiro próprio, academia completa, sala de convivência com varanda e lavabo e sala de jantar, a cozinha tem climatização e ainda, dentro da mansão, está o atrativo mais lindo: um lago interno, com cachoeira e peixes. Isso mesmo que você leu, dentro da casa.

A parte externa é totalmente arborizada e equipada com uma piscina com cascata e lagos integrados, além de uma jacuzzi com capacidade para até 10 pessoas. Fora isso, ainda tem uma estufa, pomar e uma área gramada para prática de esportes.

Tantos atrativos incríveis fazem o valor da mansão de Maiara e Maraisa disparar no mercado: no site da imobiliária que vendeu a mansão para as irmãs, ela está avaliada em R$6,9 milhões. Veja mais alguns atrativos da propriedade e logo abaixo as fotos da mansão milionária: