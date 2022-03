Vereador de Cruzeiro do Sul falta sessão da Câmara alegando gripe, mas vai à praia na Bahia

Além de explicar que a viagem foi um presente da família, o vereador também argumentou que, como político e ser humano, precisa de descanso. Nos últimos dias, Leandro Candido esteve auxiliando as famílias e doando alimento aos desabrigados pela enchente do Rio Juruá, que alcançou 28 mil pessoas em Cruzeiro do Sul.

“Eu vir a Salvador foi um presente dos meus irmãos no meu aniversário de 29 anos e não poderia perder a passagem. Deixei minha equipe a todo vapor para prestar assistência a meus eleitores e qualquer demanda me ligam. A respeito da Câmara, eu não preciso estar presente, pois segundo o regimento tenho até tal faltas e estou atento e informado de tudo a toda hora”, explicou.

Facebook Notice for EU! You need to login to view and post FB Comments!