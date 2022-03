Viúvo de Paulinha Abelha realiza o último desejo da cantora; entenda

Viúvo de Pauinha Abelha, o digital influencer Clevinho Santos tenta aos poucos reconstruir sua vida após a morte da cantora, no dia 23 de fevereiro. Uma das maneiras usadas por ele para superar sua dor é realizar o último desejo da cantora do grupo de forró Calcinha Preta: ver gravada uma música inédita que ela deixou pronta.

Clevinho conta que já ligou para a produção da banda e pediu que a obra seja incluída no novo trabalho que está sendo lançado. “Ela deixou uma música pronta. Tenho certeza que ela ficará muito feliz de entregar esse presente. A música é linda e é a cara dela. Será nossa enterna lembrança de como ela cativava, tinha seu brilho único que nunca será apagado”.

Clevinho, viúvo de Paulinha Abelha Foto: Reprodução / O GLOBO

O digital influencer também postou um convite para a missa de 30 dias de morte de Paulinha, que será realizada na quinta-feira, em Aracaju. A cantora morreu aos 45 anos depois de complicações renais, hepáticas e neurológicas. Uma das suspeitas dos médicos foi excessos de remédios e chás para emagrecer.

Artista começou a cantar aos 12 anos

Paula de Menezes Nascimento Leça Viana está no Calcinha Preta desde 1998, quando entrou por indicação de Daniel Diau, cantor que havia ingressado recentemente na banda. Nascida em Simão Dias, pequena cidade de pouco mais de 40 mil habitantes do interior de Sergipe, ela começou a cantar aos 12 anos em trios elétricos.

Ainda jovem, fez parte das bandas Flor de Mel e Panela de Barro, mas precisou interromper a carreira por dificuldades financeiras.Com o Calcinha Preta, Paulinha participou de gravações de sucesso, como “Louca por ti”, “Ainda te amo”, “Baby doll” e “Liga pra mim”, em mais de 20 álbuns gravados com o grupo. Também ficaram marcadas as idas e vindas de Paulinha Abelha na banda. Sua primeira saída foi em 2010, quando trocou o grupo pelo GDO do Forró, mas voltou meses depois.

No mesmo ano, ela arriscou um projeto ao lado de Marlus Viana, seu marido à época, que acabou não dando certo, o que fez com que ela retornasse ao Calcinha Preta. Paulinha saiu do grupo em outras duas oportunidades, em 2016, mas voltou em 2018, permanecendo desde então.