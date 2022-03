Vizinhos de Deolane atacam advogada com mensagens; veja prints!

Deolane Bezerra mal se mudou para a mansão que comprou em Alphaville, São Paulo, e já está tendo problemas com os demais mordores do residencial de luxo. Nesta terça-feira (15/3), a advogada e digital influencer descobriu que ela e a sua família foram ridicularizados por vizinhos em um grupo de WhatsApp. Dentre as “queixas” deles estão o fato de ela ter exposto o valor exorbitante de uma conta de luz e água do local.

Em prints obtidos pela famosa, Deolane descobriu que ela e a família eram chamados de pobres e mal educados. Um deles ainda chamou a ex de MC Kevin de ridícula. “Se acha caro, que não more aqui. Ela é ridícula”, teria escrito uma das moradoras de Alphaville. “Essa gente quando ganha algo se lambuza, grita e incomoda quem está ao lado”, escreveu outra, sem disfarçar o tom elitista do comentário.