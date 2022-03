Web resgata vídeo de caso Geisy Arruda e gera choque: “surreal”

Mais de 10 anos depois, o caso de linchamento envolvendo Geisy Arruda e seu vestido rosa ainda causa espanto entre brasileiros. Nesta semana a polêmica voltou a ser assunto, após o vídeo de uma reportagem da época viralizar nas redes sociais.

A situação de constrangimento sofrida por Geisy Arruda, que atualmente trabalha como influenciadora e modelo, aconteceu no ano de 2009. Na ocasião, ela foi para a faculdade com um vestido sensual e acabou sendo hostilizada por centenas de colegas.

Em imagens que circularam na internet na época, foi possível ver a comoção que o look ousado por Geisy gerou em toda a instituição, que fica em São Bernardo dos Campos, interior de São Paulo.

Alunos revoltados chegaram a chamar a então estudante de “puta” e ameaça-la de agressão. Foi necessário a polícia militar entrar no local e fazer a escolta de Geisy, para preservar integridade física.

“Eu não lembrava do quão surreal foi isso aqui… tipo gente?????”, disse um internauta impressionado com as imagens. “Quando começam a gritar chamando ela de put4 me dá uma coisa horrível, inacreditável”, diz mais um chocado.

“Isso é tão machista em um nível imensurável, a pessoa ser chacota por centenas de pessoas só pela roupa que veste”, disparou outra pessoa no Twitter. “A repulsa que esse vídeo dá, não tem medida, não faz sentido esse vídeo na minha cabeça, eu fico, como assim???”, refletiu mias um.

