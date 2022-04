Nova maternidade será unidade de referência para gestantes no Acre.

A saúde pública no Acre é tratada como prioridade pela atual gestão, e o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, mesmo durante o período de pandemia, ampliou os esforços para melhorar esse setor no estado.

A nova maternidade, anunciada pelo chefe do Executivo em setembro de 2020, é uma das próximas obras da gestão a serem iniciadas. Na última segunda-feira, 11, foi publicado o aviso de licitação para a contratação de empresa de engenharia para a construção de Unidade de Atenção Especializada em Saúde, a primeira etapa da nova maternidade, em Rio Branco.

A construção dessa unidade será realizada em quatro etapas e, ao fim de cada uma delas, as instalações da maternidade estarão disponíveis para o uso da população. A previsão inicial do planejamento da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) é de que os atendimentos realizados na Maternidade Bárbara Heliodora, na capital, sejam migrados para o novo prédio.

O novo projeto faz parte dos investimentos e esforços do governo do Acre em oferecer um atendimento público de qualidade à população. O orçamento inicial previsto é de R$ 95 milhões para a conclusão dos quatro estágios.

Além disso, uma vez contratada a empresa de engenharia e iniciada a obra, está previsto que a primeira parte da obra dure aproximadamente um ano e meio.

De acordo com o titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Luiz Felipe Aragão, o primeiro período das obras tem o valor estimado em R$ 28 milhões.

“O prédio vai ser próximo à Arena da Floresta, entre a Avenida Amadeo Barbosa e a Avenida Presidente Médici, no bairro Areal. O projeto foi elaborado pela Sesacre, mas contou com o auxílio da Sedur no processo licitatório”, conta.

A maternidade Marieta Cameli, como será chamada, vai ser um importante centro no Acre, e a previsão é de suprir a demanda existente para as próximas décadas.

A unidade vai contar com 150 leitos de enfermaria clínica e obstétrica; 16 salas PPP (pré-parto, parto e pós-parto); 7 salas de cirurgia e de parto cesariano; 10 leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) adulto; 30 leitos de UTI Neonatal, 30 leitos de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI), 15 leitos de UCI Canguru, além da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que vai atender gestantes de alto risco.

A secretária adjunta executiva de Saúde , Muana Araújo, ressaltou o impacto positivo dessa obra para o Estado do Acre. “A nova maternidade mostra o compromisso do governo do Acre, e o compromisso do governador Gladson Cameli, principalmente no que diz respeito à melhoria do atendimento materno infantil. Ao final teremos mais de 150 leitos só de enfermaria, onde vamos poder cumprir todas as ações que temos hoje para atendimento a esse público”, destaca.

O projeto foi elaborado em parceria com o Escritório das Nações Unidas de Serviços para Projetos (UNOPS), organismo das Nações Unidas especializado em projetos de infraestrutura e compras sustentáveis. O UNOPS tem um termo de cooperação com o governo acreano desde novembro de 2020 e vem apoiando a Sesacre na execução e aprovação de projetos.

A gestora enfatiza, ainda, que a maternidade prestará um atendimento melhor e ampliado à população. “Essa unidade, vai ser a referência para atendimento de alta complexidade à população, nesse momento tão lindo que é o da gestação”, conclui.