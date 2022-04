Afastamento e reinvenção: tudo sobre Fernanda Souza e seu novo amor

O lugar, um refúgio para ela, a mãe e a irmã, e agora também para Eduarda Porto, sua namorada — o primeiro relacionamento assumido da atriz desde a separação do cantor Thiaguinho, em 2019.

Sobretudo, pouco ou quase nada se sabe da rotina da atriz, que segundo relatos de amigos de uma vida toda, já não atende mais ligações e tampouco se interessa em frequentar lugares badalados ou estar sob o holofote de um estúdio de televisão. Entrevista? Nem pensar.

Estes são apenas alguns dos detalhes exclusivos que a coluna LeoDias conseguiu sobre a atriz que segue aclamada geração após geração por conta da órfã Mili, personagem que deu a Fernanda o status de popstar infanto-juvenil e mais tarde lhe abriu portas para fazer sucesso na Globo.

Afastamento dos amigos e a forte presença de Claudia Raia

Em cartaz no canal Viva com a reprise de Alma Gêmea (2005), a artista esteve no ar pela última vez com um produto inédito em 2018, quando apresentou o programa musical Só Toca Top. Ao trocar São Paulo pela vida no interior, ela desacelerou em todos os sentidos.

A rotina tranquila inclui uma conexão forte com a natureza: meditação e a relação com os animais estão entre suas prioridades, e claro, o amor incondicional por Belli, sua sobrinha e a quem se dedica como mãe.

Do ciclo de amizades, são pouquíssimos os que tem o mínimo de abertura ou trânsito na vida de Fernanda Souza. Alguns nomes de Chiquititas e a atriz Claudia Raia, por exemplo, são as exceções.

Claudia, contudo, é presente na vida de Fernanda de uma maneira mais intensa, é como uma mãe. Troca de conselhos, puxões de orelha e outras conversas são atividades naturais entre elas. O amor pelos cães também é um ponto-chave na vida da atriz, que hoje vive cercada por vários.

Reaproximação de Thiaguinho e os estudos

A relação com Thiaguinho, que durou por quase dez anos, foi retomada durante a pandemia e de uma maneira curiosa (e até melancólica). A reaproximação aconteceu devido à problemas enfrentados por ele na vida particular e que a coluna prefere preservar. Em fevereiro deste ano o cantor assumiu namoro com a ex-BBB Carol Peixinho. Fernanda os parabenizou.

E foi durante a pandemia, aliás, que ela mergulhou nos estudos. A artista está buscando conhecimento em outros campos completamente fora da esfera da fama e do sucesso em que foi criada. No início de 2020, Fernanda conversou com a coluna e revelou que a filosofia quântica era seu investimento, além de também livros de autores como Augusto Cury e Monja Coen. “Percebi o quanto as obras têm contribuído para minha evolução”, disse ela na ocasião.

Entre outras, a dedicação a aulas de balé no próprio YouTube e trocas experimentais com neurocientista a fim de elucidar temas como ansiedade, estresse, medo, autoestima, perdão e resiliência. Na busca pela evolução interna e no propósito de se reinventar como pessoa, fica o questionamento sobre quanto tempo ficaremos sem ver Fernanda Souza em uma produção inédita na TV.