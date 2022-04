Amin Khader faz cirurgia para ter nariz igual ao de Luan Santana

Amin Khader realizou mais uma cirurgia plástica. O apresentador e humorista, de 66 anos, estava internado num hospital particular em Copacabana, na Zona Sul do Rio, após se submeter ao quarto procedimento no nariz.

“Realizei o sonho de ter o nariz igual ao do Luan Santana. O meu era torto, e eu não gostava”, conta ele. “Depois de quatro plásticas no nariz, e só agora o dr.Édio Cavallarro vai conseguir o meu nariz”, comemora.