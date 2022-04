Ana Maria Braga compara Louro José com Natália: “Não cala a boca”

Em certo momento, Ana Maria Braga comentou com os Louros sobre a vitória do Palmeiras contra o Independiente Petrolero por 8 x 1, na noite dessa terça-feira (12/4).“Eu já estou atrasada, porque eu já tenho um monte de assunto para tratar. Já teve o meu Palmeiras que ganhou…”, disse Ana Maria, sendo interrompida pelas aves, que começaram a rir e falar sobre a vitória do time.

Ana Maria até tentou falar, mas os Louros riram da vitória do time alviverde. “Você vai apanhar em”, ameaçou Ana.

“Esse rapaz não cala a boca, ele não deixa ninguém falar. Tá parecendo a Nati lá do outro lado, que não respeita os outros falando”, brincou a veterana sobre o “falso” Louro, fazendo referência ao costume de Natália de interromper os participantes do programa durante as discussões.