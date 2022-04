Andressa Suita planeja gravidez e já escolheu o nome da futura filha

A influenciadora digital e modelo, Andressa Suita, parece estar planejando uma gravidez e revelou que o nome da criança, caso venha uma menina, já está decidido. Ela, que constantemente filma os filhos do cantor Gusttavo Lima, Gabriel, de 5 anos e Samuel, de 4, publicou nas redes um vídeo em que os herdeiros pedem uma irmãzinha. De fato, desde que o casal se reconciliou, no ano passado, a esposa do artista conhecido como embaixador do sertanejo, já revelou o desejo de ter uma filha.

Conciliando a vida pessoal, em que se mostra presente na vida das crianças, com os compromissos profissionais, Andressa filmou na noite da última terça-feira (19), o pedido feito pelos meninos. “O nome da irmãzinha vai ser Diana”, disse Samuel. Surpresa, a modelo questionou o caçula, “Que irmãzinha é essa? E que pegadinha é essa com a mamãe?”, questionou.