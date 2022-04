Anitta improvisa em coreografia de nova música e surpreende com look chamativo

Coreografia de milhões! Anitta surgiu nas redes sociais nesta quinta-feira (14) para impressionar os seguidores com uma dancinha improvisada no banheiro de sua casa para divulgar todas as músicas de seu novo disco, “Versions of Me”, lançado recentemente.

Dessa vez, a Poderosa escolheu o hit “Maria Elegante” para mostrar todo seu gingado, apostando também em um look super chamativo e off-white. Anitta escolheu um body branco que dispensa comentários e arrematou a produção com um chapéu decorado com pedrarias, além de exibir um bronzeado perfeito em sua dancinha improvisada.

“Queria saber se existe mais perfeita, gente?”, questionou uma fã da cantora nos comentários da publicação. “Já é hit, não tem como”, escreveu outro internauta, exaltando o novo projeto da musa carioca. “Eu só queria ter esse shape da Anitta e mais nada”, apontou uma terceira, elogiando a boa forma da artista de 29 anos.

Anitta relembra casamento e revela verdade polêmica no relacionamento

Mas, gente… Recentemente, Anitta chocou os internautas ao mencionar seu casamento em uma entrevista à revista americana Nylon. A cantora foi casada com o empresário Thiago Magalhães por menos de um ano e falou sobre sua relação com o empresário. “[Ele] não era realmente um marido. Foi só porque eu precisava que [ele] assinasse um acordo pré-nupcial”, revelou a Poderosa, chocando a galera.

“Eu organizei isso. Eu estava apaixonada, mas queria separar meu dinheiro. Eu era racional. Eu sabia que ele não assinaria se eu não montasse a coisa do amor”, conta a cantora. “Se você está apaixonada, certifique-se de assinar um acordo pré-nupcial. Não importa o que”, aconselhou Anitta aos fãs.