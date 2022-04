Após cirurgia, equipe de Gusttavo Lima emite comunicado; leia íntegra

A equipe de Gusttavo Lima divulgou uma nota reafirmando quando ocorrem os próximos shows do cantor, que se recupera de uma cirurgia para sinusite no hospital Vila Nova Star, de São Paulo. Assim como a coluna revelou, ele deu entrada no local na segunda-feira (25/4) e segue em recuperação, que exige repouso total.

Segundo o comunicado, apenas o show do dia 28 de abril, na cidade de Santa Rosa (RS), foi adiado, para o dia 2 de maio. As próximas atrações, no entanto, seguem confirmadas. Leia o comunicado da equipe de Gusttavo Lima Desde que foi internado em um dos melhores hospitais de São Paulo, os corredores do local estão lotados de comentários sobre a presença do artista no local. O Embaixador está instalado na suíte presidencial e ainda não tem previsão de alta “COMUNICADO – GUSTTAVO LIMA A Balada Music, escritório do cantor Gusttavo Lima, informa que por conta de um pequeno procedimento para sinusite realizado pelo artista, o único show remarcado na agenda do artista é o de quinta-feira (28/04) na cidade de Santa Rosa (RS) que foi transferido para 02/05. As apresentações dos dias: 29/04 em Uberaba (MG), 30/04 em Ribeirão Preto (SP) e 01/05 em Varginha (MG) seguem confirmadas, assim como toda a agenda de shows e compromissos para o mês de maio.