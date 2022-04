Após fim com Dynho, Mirella vive affair com ex-Brincando com Fogo

Ex-participante de programas como Inventions That Changed History, The AM Show, The Simonetta Lein Show, Match Me If You Can e Brincando com Fogo, Jowsey parece que já conquistou a brasileira. Antes do passeio, o apresentador Matheus Mazzafera filmou Mirella assistindo a um vídeo com Jowsey no celular e decretou: “está apaixonada”, brincou, arrancando risos da Bad Mi.