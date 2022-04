Após queda de avião, Eduardo Costa teve rosto desfigurado

Muita gente brincou com a aparência do cantor sertanejo Eduardo Costa depois que ele participou do programa Faustão Na Band, mas o que pouca gente sabe é que a vida dele quase acabou em tragédia após um acidente que deixou seu rosto desfigurado

Eduardo Costa deu todos os detalhes do acidente durante a participação no programa The Noite do SBT, apresentado por Danilo Gentili. Na ocasião o artista, que revelou ao apresentador que decidiu realizar diversos procedimentos estéticos após sofrer um acidente de avião em 2011, em Manhuaçu (MG). A aeronave do sertanejo explodiu em uma cidade do interior e acabou quebrando partes de seu rosto.

Eduardo Costa revelou durante a entrevista que ficou com medo do avião pegar fogo e soltou o cinto de segurança no momento da aterrissagem, já que o trem de pouso explodiu. “Eu caí dentro da cabine do piloto, trinquei a testa, quebrei o maxilar, quebrei o nariz, o braço, a mão, me arregacei todo…”

Durante o bate-papo com Danilo Gentili, o famoso enalteceu o piloto, que conseguiu remeter a aeronave. “Eu fui pousar na cidade do interior e o avião explodiu. Graças a Deus o piloto remeteu, se não a gente iria bater em uma montanha e todos nós morreríamos”, disse Eduardo Costa.

O cantor para Danilo Gentili as marcas que ficaram no seu rosto e revelou que a decisão de realizar os procedimentos estéticos aconteceu após o acidente. “Quero que se dane!”, afirmou Eduardo sobre as críticas dos internautas a respeito da sua aparência.