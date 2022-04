Cruzeiro do Sul tem um novo milionário. Um apostador da cidade no interior do Acre acertou as cinco dezenas do concurso 5.839 da Quina e levou um prêmio de mais de R$ 2.983.683,89. O sorteio foi realizado em São Paulo na noite desta quinta-feira.

Os números sorteados foram:

12, 13, 15, 23 e 50

116 apostas acertaram as quatro dezenas e levam R$ 3.000,48;

7.460 apostas acertaram três dezenas e ganharam R$ 44,43;

136.734 apostas tiveram dois acertos e levaram R$ 2,42.