Arthur Picoli nega ter dado em cima de Pabllo Vittar

Arthur Picoli não gostou nada de ver Pabllo Vittar falando que ele deu em cima dela. A cantora participou do programa “MTVixe” e respondeu se ficaria com Gil do Vigor, Arthur Picoli e com o humorista conhecido como Esse Menino.

“Esse Menino é muito fofo, vou passar porque é muito minha amiga. Ficaria com Gil, ele é muito bonito. O Arthur só está de miguezinho no meu inbox do Instagram, não vou mentir, falo mesmo. Então, Arthur, se você quiser me pegar venha com tudo porque eu não estou nem aí, quero mesmo”, respondeu a cantora.

